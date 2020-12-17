Москва, , 12:58 — REGNUM Тем обвинениям, которые звучат по поводу происхождения коронавируса, нет подтверждений. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Один из журналистов задал главе государства вопрос о версиях происхождения вируса.

«Что касается происхождения — слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну говорить об этом. Тем более мы не видим сейчас никаких подтверждений этих обвинений, связанных с кем бы то ни было», — сказал президент.

Он предложил исходить из другого — объединиться вокруг решения проблемы.