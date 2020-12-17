Ново-Огарево, Московская область, , 12:56 — REGNUM Сейчас не время искать тех, кто виноват в пандемии коронавирусной инфекции, а стоит направить общие усилия на борьбу с вирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Слухов много, я бы не хотел говорить на эту тему, — подчеркнул глава государства, отвечая о том, давал ли российский лидер команду спецслужбам выяснить происхождение коронавируса. — Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой».

Путин указал на необходимость другим странам «подумать о том, как помогать людям в особых условиях, снять санкции в отношении стран и направлений, которые важны для преодоления пандемии, снять санкции на передачу оборудования и медикаментов, а не искать крайних».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что Россия среагировала, когда вспышки коронавируса были в Китае. Он добавил, что в стране за короткие сроки было развёрнуто 277 тысяч коек, построены десятки медицинских центров.