Джакарта, , 12:56 — REGNUM В Индонезии продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По данным правительства Индонезии, за сутки в стране подтвердили 7354 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории Индонезии выявлено 643 508 носителей SARS-CoV-2.

В период с 16 по 17 декабря 2020 года от коронавируса в Индонезии скончались 142 пациента. Всего эпидемия унесла жизни 19 390 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что за границей воздействию коронавируса подверглись 2283 гражданина.

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