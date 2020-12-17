Москва, , 12:59 — REGNUM Треш-стриминг в России необходимо запретить на законодательном уровне и приравнять его к действиям, которые наносят ущерб здоровью и достоинству человека, эта мера поможет предупредить издевательства и унижения, и даже вольные или невольные убийства. Об этом 17 декабря заявил российский сенатор Алексей Пушков, прокомментировав случаи, когда во время видеотрансляций в сети блогеры издеваются над другими людьми, вплоть до доведения их до гибели.

Пушков, слова которого приводит газета «Взгляд», уточнил, что сделанное им предложение о законодательном запрете треш-стриминга связано с недавним случаем, когда во время такой видеотрансляции «блогер, который ранее неоднократно издевался в прямом эфире над своей партнершей с целью получения прибыли и лайков от специфической аудитории, выгнал ее на мороз практически без одежды».

Кроме этого, сенатор напомнил, что потом девушка умерла от переохлаждения, а спохватившийся блогер не прекратил трансляцию.

«Своими действиями он спровоцировал смерть человека. Это, конечно, крайняя ситуация, но сама типология треш-стриминга, связанная с такого рода унижениями, избиениями, закапываниями человека в могилу — это всё является извращенной формой интернет-развлечения», — добавил он.

Также, по мнению сенатора, такой вид стриминга разлагает подрастающее поколение, «которое и является в основном потребителем этой продукции».

При этом Пушков указал, что считает несостоятельными аргументы о том, что в случае причинения ущерба здоровью или гибели человека в ходе треш-стрима правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело и наказать блогера, так как такое законодательство не предупреждает фактического убийства — по неосторожности или в силу преднамеренных действий.

«Оно не предупреждает избиения и издевательств. Получается, для того чтобы эта форма извращенного интернет-развлечения не приводила к последствиям в виде смерти человека или ущерба его психике, здоровью — для этого вообще надо запретить такой тип интернет-продукции. Только тогда мы, уверен, предупредим такого рода издевательства и унижения и даже вольные или невольные убийства, которые иначе могут стать следствием треш-стрим практики», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что он выступает за запрет на законодательном уровне треш-стриминга в России.

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