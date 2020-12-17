Киев, , 12:59 — REGNUM 55,2% жителей Украины поддерживают идею производства на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила 17 декабря социологическая компания «Роботизированные телесистемы» (RTS).

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25,3% опрошенных заявили, что подобную возможность использовать не следует, а 19,5% не смогли ответить на данный вопрос.

63,9% респондентов убеждены, что Украина не может справиться с пандемией COVID-19 без помощи иностранных государств. 18,5% опрошенных имеют противоположное мнение.

Опрос проводился с 12 по 15 декабря 2020 года. Всего было опрошено 3 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украины территории.

Напомним, ранее стало известно, что жители Украины считают «разочарованием года» действующего президента страны Владимира Зеленского.

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