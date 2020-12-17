Омск, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области от COVID-19 скончались восемь человек, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в оперштабе региона.

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За весь период в Омской области жертвами COVID-19 стали 766 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в регионе подтверждено 26 695 случаев заражения коронавирусом. 16 декабря областной оперштаб также сообщил о смерти восьми пациентов с SARS-CoV-2.

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