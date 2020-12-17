Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM В Ростовской области коечный фонд, развёрнутый для пациентов с COVID-19, заполнен почти на 77%. Это следует из данных донского правительства, опубликованных 17 декабря.

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В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 2 тыс. 655 жителей Ростовской области. Таким образом, загрузка ковидных коек на Дону составляет 76,9%. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 243 пациента, состояние которых врачи оценивают как тяжёлое.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнута 3 тыс. 451 койка для пациентов с COVID-19.

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