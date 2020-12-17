Омск, , 12:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 241 человека, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в оперштабе региона.

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Всего в Омской области подтверждено 26 695 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 17 225 человек (+151 за сутки).

В регионе проведено 852 730 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Омской области SARS-CoV-2 выявили у 240 человек.

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