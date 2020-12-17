Ново-Огарево, Московская область, , 12:37 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая служба будет реформирована. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Он рассказал о выводах, которые будут сделаны после окончания эпидемии коронавирусной инфекции, в частности, отметил необходимость изменений работы санитарно-эпидемиологической службы.

«Надо её реформировать как следует», — сказал президент.