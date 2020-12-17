Ново-Огарево, Московская область, , 12:29 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции безопасная и эффективно действующая. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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"Хорошая вакцина, безопасная и эффективно действующая», — сказал президент.

Он отметил, что «Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину».