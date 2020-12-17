Усть-Коксинский район, Алтай, , 12:29 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь резко подскочил. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Основной вклад внёс Усть-Коксинский район, где зарегистрировано 33 новых случая. Также диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Кош-Агачского, Улаганского и других районов.

«В 84 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у семи человек — симптомы пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 12 884. Из них к настоящему времени выписано из больниц с выздоровлением 12 220 человек, в том числе 80 за последние сутки. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 135.

«В конце ноября скончался 86-летний житель Алтайского края. По заключению патологоанатомов, причиной смерти стала коронавирусная инфекция», — добавили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: Источник назвал регионы с наименьшими темпами прироста носителей SARS-CoV-2