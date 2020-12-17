Тюмень, , 12:29 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 166 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 163 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 декабря коронавирусом заразились 21 007 человек. Выздоровели 19 747 человек, 174 пациента с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).