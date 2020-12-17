Москва, , 12:28 — REGNUM Власти Шри-Ланки возобновляют международное авиасообщение. О готовности это сделать с 26 декабря 2020 года официально объявило Управление гражданской авиации Шри-Ланки (CAASL), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом международные регулярные перевозчики не готовы летать на Шри-Ланку из-ща жёстких условий въезда в страну — 14-дневный карантин и три теста на коронавирус.

По данным АТОР, вероятность того, что Россия возобновит прямое авиасообщение со Шри-Ланкой до конца 2020 года крайне мала. Это может произойти не ранее середины января.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавирууса два международных аэропорта Шри-Ланки были закрыты с середины марта.

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