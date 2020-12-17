Москва, , 12:28 — REGNUM В России в ближайшее время выйдет новая версия клинических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19, сообщил 17 декабря замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

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"В ближайшее время выйдет десятая версия временных методических рекомендаций, которая отражает современные, совершенно новые подходы к лечению данной патологии», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 28 214 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 762 668. Вылечились — 2 202 540, скончался — 49 151 пациент.