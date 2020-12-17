Джакарта, , 12:24 — REGNUM Опрос исследовательского института Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) показал высокий процент участия граждан в региональных выборах в Индонезии, несмотря на пандемию, сообщает Kompas.

По результатам опроса уровень участия граждан Индонезии в региональных выборах достиг 76%. Только 24% граждан не голосовали на выборах.

«В целом результаты опроса показывают, что региональные выборы 9 декабря 2020 года привлекли большое количество граждан, что составляет около 76%, несмотря на пандемию», — говорится в заявлении исследовательского института.

Те, кто не голосовали на выборах объяснили, что находились за пределами города (47%), боялись заразиться коронавирусом (24%), не знали за кого голосовать (4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что за границей воздействию коронавируса подверглись 2283 гражданина.

Читайте также: Более 2200 граждан Индонезии подверглись воздействию COVID-19 за рубежом