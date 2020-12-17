Новосибирск, , 12:23 — REGNUM Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в ноябре 2020 года составил 311 091 человек. На внутрироссийских рейсах было обслужено 288 559 пассажиров, на международных рейсах — 22 532 пассажира. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

В прошлом месяце авиакомпании AZUR air и Royal Flight начали выполнение чартерных рейсов из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар. В Анталью в ноябре перевезено более 6 000 пассажиров.

Популярными у пассажиров новосибирского аэропорта остаются направления юга России. В ноябре рост пассажиропотока в Сочи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 120,6%, в Анапу — 27,1%, в Симферополь — 1,9%. В целом рост пассажиропотока на южных направлениях составил 30%.

Доля трансферного пассажиропотока составила 30,2%.