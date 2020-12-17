Ново-Огарево, Московская область, , 12:28 — REGNUM Первую возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину пресс-секретарь главы государства дал площадке во Владивостоке. Дмитрий Песков выбрал вопрос журналиста из Магадана.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Людмила Щербакова спросила у президента: «Плохим или хорошим был на ваш взгляд 2020 год?».

«Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни.

Я бы хотел обратить внимание, при всем объёме количества проблем, с уверенностью можно сказать, что мы встретили проблемы достойно, отчасти даже лучше, чем в других странах мира», — ответил Владимир Путин.

По словам президента, реальная заработная плата подрастёт на 1,5%, за счёт падения доходов населения, которое прогнозируется на уровне 3%.

«Положительное сальдо торгового баланса — позитивный момент. Стали меньше занимать на внешних рынках», — обозначил Путин.

«В достаточно сложных условиях мы подтвердили единение народа при какой бы то ни было угрозе. То, что мы видели — работа волонтёров, медиков, состояние всего общества, нацеленного на поддержку ближнего — это национальное единение является определяющим и решающим для страны», — резюмировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря проходит очередная пресс-конференция Владимира Путина.