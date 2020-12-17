Севастополь, , 12:18 — REGNUM В Севастополе за сутки выявили 76 носителей коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона 17 декабря. Это на пять случаев заражения меньше, чем накануне,

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«По состоянию на утро 17 декабря зарегистрированы 76 новых случаев заболевания COVID-19. 39 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — люди в возрасте от пяти до 83 лет», — уточнили в пресс-службе.

Выписаны за сутки 93 пациента, за тот же период подтверждена смерть пяти ковид-пациентов. Лечение в стационарах продолжают 160 человек, в «Изумруде» находятся 179, лечатся амбулаторно 12 человек.

За период пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 5602 человека, выздоровели 5233 человека, 185 умерли.