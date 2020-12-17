Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону предстоящее закрытие аварийного моста на улице Малиновского скажется на движении общественного транспорта. Изменена схема движения четырёх автобусных маршрутов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

С 4 января 2021 года изменится схема движения четырёх автобусных маршрутов — №№ 10, 72, 94 и 96. Так, транспорт, обслуживающий № 10, будет курсировать через мост на улице Текучёва, с выездом на проспект Будённовский, улицы Шеболдаева, Вавилова и Таганрогскую. Маршрут № 72 будет сокращён до улицы Доватора. Маршруты №№ 94 и 96 разделят на две части.

Рассматривается возможность доставки пассажиров, проживающих в Западном жилом массиве, к станции «Первомайская» для пересадки на городскую электричку.

ИА REGNUM сообщало, что закрытие аварийного моста на улице Малиновского обусловлено его критическим состоянием. Реконструкция путепровода должна быть завершена до конца 2021 года.

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