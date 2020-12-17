Караганда, Казахстан, , 12:13 — REGNUM Власти Карагандинской области Казахстана снимут санитарные посты на границе региона. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача области Юрия Залыгина, сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Санитарные посты снимут с 18 декабря 2020 года в Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Осакаровском районах. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Карагандинской области и соседних регионах.

Отметим, по состоянию на 17 декабря в Казахстане выявили 144 523 случая заражения коронавирусом, выздоровели 128 964 пациента, скончались 2147 человек.

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