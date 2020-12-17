Москва, , 12:11 — REGNUM Власти Таиланда вернули безвизовый режим для туристов из России. Информация опубликована на сайте посольства Королевства Таиланд в РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно документу, российские туристы смогут находиться на территории страны до 30 дней. При этом им не нужна правка из банка о наличии на счете не менее $700. Для тех, кто планирует провести в Таиланде до 90 дней, справка о доходах и TR-виза понадобится.

Также всем туристам, въезжающим в страну, необходима медстраховка на $100 тыс. и справка об отрицательном тесте на коронавирус. Туроператоры полагают, что отмена безвизового режима повысит спрос на туры в Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда ввели новый визовый режим для иностранных туристов в сентябре 2020 года.

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