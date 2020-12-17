Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Каждая шестая доза американо-немецкой вакцины от COVID-19 была выброшена фармацевтами медицинских учреждений США из-за неточностей в их маркировке, сообщает 17 декабря Sky News.

Согласно маркировке, емкости с вакциной компаний Pfizer/BioNTech вмещают пять доз, однако американские СМИ сообщили, что фармацевты отмечают, что в пузырьке препарата содержится на шестую или даже седьмую дозу. В связи с этим 16 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) пояснило, что можно использовать дополнительные дозы из флаконов вакцины, которые до этого необходимо было утилизировать.

«FDA известно, что некоторые емкости с вакциной Pfizer-BioNTech # COVID19 содержат препарата больше, чем необходимо для инъекции пяти доз», — отметили в ведомстве.

«В настоящее время, учитывая чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, FDA сообщает, что допустимо использовать каждую полную дозу (шестую или, возможно, даже седьмую) из каждой емкости до решения проблемы», — указали представители FDA, имея в виду неточности маркировки упаковки препарата.

При этом в управлении обратили внимание на то, что недопустимо смешивать остатки препарата из различных ампул.