Севастополь, , 12:04 — REGNUM У председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам 17 декабря сообщил на странице в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«Неделю назад я почувствовал недомогание и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания», — написал Немцев.

Он добавил, что результат третьего теста он получил «буквально за полчаса до начала пленарного заседания» — он также оказался положительным. Немцев также сообщил, что принял решение отправиться в инфекционную больницу.

Пленарное заседание ЗС 17 декабря проводит депутат Татьяна Лобач.