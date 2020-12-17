Актау, Казахстан, , 12:03 — REGNUM Участников массовой драки в казахстанском Актау доставили в управление полиции, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области Казахстана.

В ведомстве прокомментировали видеоролик, опубликованный в социальных сетях. В полиции уточнили, что инцидент произошел 14 декабря 2020 года. На кадрах видно, как подростки избивают лежащего молодого человека.

В полиции отметили, что никаких сообщений в полицию не поступало, пострадавший не обращался в больницу. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили всех участников драки.

Подростков с родителями доставили в отдел полиции. С ними провели профилактическую беседу. Материалы дела направлены ы в комиссию по защите прав несовершеннолетних при администрации города.