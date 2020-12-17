Ставрополь, , 12:02 — REGNUM Школы в восьми крупных городах Ставрополья с 21 декабря полностью перейдут на дистанционный режим работы для снижения рисков распространения коронавируса. Речь идет о 135 образовательных учреждениях, в которых обучаются почти 120 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в управлении по информполитике правительства региона.

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Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление о введении «дистанционки» в школах наиболее густонаселенных городов края, это — Благодарный, Буденновск, Георгиевск, Михайловск, Невинномысск, Новоалександровск, Ставрополь и Пятигорск. С 14 декабря на домашнее обучение перешли учащиеся 5−11-х классов, с 21 декабря и до окончания второй четверти удаленно будут заниматься и учащиеся 1−4-х классов.

«Эпидемиологическая пауза, которая создается за счет перехода школ в восьми городах края на дистанционный формат обучения с последующими зимними каникулами, позволит сохранить здоровье детей и педагогов и способствовать тому, чтобы система здравоохранения края работала в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во всех образовательных организациях, которые переходят на дистанционное обучение, внесены изменения в рабочие программы по всем предметам, скорректировано расписание.