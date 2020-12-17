Кызыл, , 12:00 — REGNUM По ситуации на 16 декабря в активной форме COVID-19 болеет 171 школьник в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это 0,24% от общего числа учащихся в школах республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Все они находятся в изоляции, как и 1725 детей, входящих в круг контактных лиц. Кроме того, по причине заболевания ОРВИ и другими болезнями, школу не посещают 3106 учеников.

«Таким образом, всего по республике на дистанционном обучении 87 классов. Из них в городе Кызыле 319 учащихся. Тревожит Монгун-Тайга, там 15 классов», — отметила министр образования региона Солангы Тамчай.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты старших курсов Тувинского государственного университета заменяют в школах пожилых учителей из группы риска.

Читайте ранее в этом сюжете: Студенты заменяют пожилых учителей в школах Тувы