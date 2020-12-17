Архангельск, , 11:59 — REGNUM В школах Архангельской области появятся аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

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"Бесконтактный напольный диспенсер с функцией автоматической дезинфекции рук оснащен встроенной системой распознавания лиц. Это позволяет вести журнал учета температуры в автоматическом режиме», — рассказали в штабе.

Поставки оборудования запланированы до конца этого года. Стоимость приборов, которые помогают в работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, превышает 76 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске на лечении с COVID-19 находятся 62 школьника.