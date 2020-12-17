Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Аварийный мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону находится в удручающем состоянии. Об этом заявил инженер АО «Ростовавтомост» Николай Сучков.

Мост на улице Малиновского Rostov-gorod.ru

«Как специалист отмечу, что сейчас мост в удручающем состоянии. Балки путепровода уже не выдерживают сильных колебаний. Шкафные стенки разрушены, бетон за 44 года начал крошиться. Если не предпринять меры по закрытию, то мост может сложиться в любой момент», — отметил специалист.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реконструкции объекта составляет более 2,2 млрд рублей. Исполнитель контракта — АО «Ростовавтомост» — расширит транспортную артерию до шести полос движения.

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