Красноярск, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 1449 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 41 919 носителей SARS-CoV-2.

16 декабря краевой оперштаб сообщил о смерти 21 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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