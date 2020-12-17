Калуга, , 11:56 — REGNUM В Калужской области за 11 месяцев 2020 года иностранными работниками оформлено и переоформлено 19,8 тыс. патентов для осуществления трудовой деятельности (за аналогичный период 2019 года — 26,1 тыс. патентов), 630 разрешений на работу (за аналогичный период прошлого года — 1003). Об этом 17 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

По данным ведомства, в регионе ежемесячно определяется потребность в иностранной рабочей силе (квота) из стран с визовым порядком въезда. Принимается в расчет решение глав муниципальных образований о целесообразности привлечения иностранных работников, предоставление работодателями гарантий жилищного обустройства. Повышение требований межведомственной комиссией по вопросам привлечения и использования иностранных работников к соблюдению работодателями действующего законодательства позволило сократить численность привлекаемых иностранных работников с 2289 единиц в 2016 году до 894 — в 2020 году. С 2017 года в регионе функционирует Многофункциональный миграционный центр, целью создания которого является предоставление иностранным гражданам и лицам без гражданства в формате «одного окна» государственной услуги по оформлению и выдаче патентов. За 11 месяцев этого года Миграционным центром было оказано 23,4 тыс. услуг по консультированию иностранных работников из стран с безвизовым порядком въезда (в рамках исполнения государственного задания) и 19,8 тыс. услуг по оформлению (переоформлению) патента для осуществления трудовой деятельности.

За 11 месяцев 2020 года сотрудниками УМВД России по Калужской области инициировано и реализовано 1944 мероприятия по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. По результатам проверок направлено 878 представлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства о неразрешении въезда в Россию, принято 170 решений о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан.

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