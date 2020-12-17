Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Уверенность населения Швеции в способности Агентства общественного здравоохранения и государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла бороться с пандемией коронавируса продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналистами Dagens Nyheter совместно с социологами из Ipsos.

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Сейчас доля тех граждан, кто испытывает уверенность в способности властей верно оценить эпидемиологическую ситуацию и справиться с её последствиями, находится на самом низком уровне с начала пандемии. В ходе опроса только 34% респондентов заявили, что доверяют ведомству в целом.

Это самый низкий показатель с момента начала проведения измерений общественного мнения в марте этого года. С сентября он упал 22 процентных пункта. Доверие к эпидемиологу Тегнеллу находится на отметке в 56 процентных пунктов.

В опросе, проведенном в период с 1 по 13 декабря, приняли участие 1226 человек.

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