Ханой, , 11:48 — REGNUM Вьетнам готовится к тестированию собственной вакцины от коронавируса Nanocovax, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что во Вьетнаме выберут 60 из 200 добровольцев, которым будет введена вакцина Nanocovax, одобренная для испытаний на людях.

Вьетнамская военно-медицинская академия, которая занимается набором добровольцев, будет контролировать введение вакцины от коронавируса.

Добровольцы получат две внутримышечные инъекции вакцины через 28 дней после первой инъекции. Состояние здоровья каждого добровольца будет контролироваться в течение 56 дней, чтобы оценить эффективность вакцины. Наблюдения продолжатся в течение следующих шести месяцев с момента введения вакцины.

Ожидается, что массовое производство вьетнамской вакцины от коронавируса начнется в мае 2021 года.

Как сообщает ИА REGNUM, посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади нанес визит председателю национальной ассамблеи Вьетнама.

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