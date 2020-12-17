Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Большинство жителей Швеции положительно относятся к новым подводным погружениям на месте затонувшего в сентябре 1994 года пассажирского парома «Эстония». Согласно опросу, проведённому Novus, шесть из десяти граждан страны хотят, чтобы Швеция продолжила расследование катастрофы, унёсшей жизни более 450 человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что ранее этой осенью съёмочной группе Discovery удалось обнаружить два отверстия в корпусе «Эстонии», существование которых не было отражено в официальном отчёте об аварии, представленном в 1997 году.

За проведение новых погружений на месте трагедии высказались 64% респондентов, против — 21%. 15% опрошенных не смогли дать ответа на вопрос: «Считаете ли вы, что Швеции следует продолжить расследование катастрофы с паромом «Эстония» путём проведения новых погружений на место крушения, или вы против?».

В опросе, проведённом в период с 26 по 30 ноября, принял участие 1 061 человек.