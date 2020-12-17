Орел, , 11:45 — REGNUM Работы по обустройству пандуса начались в многоэтажном доме в Орле, где проживает девушка-инвалид, ранее выступившая с обращением к президенту Владимиру Путину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

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После того как девушка, инвалид первой группы, разместила обращение на своей странице в социальной сети, а о ее истории написали СМИ, в том числе и ИА REGNUM, прокуратура провела проверку. Было установлено, что молодая женщина, инвалид-колясочник, проживает в многоквартирном жилом доме и не имеет возможности свободно покинуть дом. При этом формально пандус установлен, правда, пользоваться им без риска получить травмы невозможно.

«В нарушение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, управляющей компанией надлежащие меры к обеспечению доступности объекта жилого фонда для маломобильных групп населения не приняты. В целях защиты прав женщины прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации г. Орла обеспечить доступность жилого дома для маломобильных групп населения», — сообщила Татьяна Цуканова.

В тот же день, 16 декабря, по поручению прокурора Орловской области вопрос оперативного строительства пандуса обсуждался с органами власти. Сегодня, 17 декабря, начались работы по его строительству.

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