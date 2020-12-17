Салехард, , 11:43 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 192 случая.

Основные очаги заражения на 17 декабря: Ноябрьск — 20 случаев; Новый Уренгой и Надымский район — по 22; Пуровский район — 18; Муравленко — 15.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 17 декабря 29 603 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 21 654 человека, 297 пациента с COVID-19 скончался (на три человека более, чем днём ранее).