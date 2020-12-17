Ульяновск, , 11:43 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии суточное число выздоровевших значительно превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 423 и 287. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 17 декабря, в Ульяновской области официально выявлено в пандемию 32 349 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 287.

Победили коронавирус 29 536 пациентов, из них за последние сутки выписаны 423 человека. Доля выздоровевших в регионе составляет 91,3%. К активно больным COVID-19 официально относятся 2398 пациентов.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 415 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе создана «Ульяновская государственная аптека», в состав которой в настоящее время вошло 31 аптечное учреждение, из них 11 находятся в Ульяновске, 20 — в Ульяновской области. Открытие аптек продолжается.