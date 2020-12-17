Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Компания Blizzard дла понять, что сообщит новую порцию информации о проекте многопользовательской игры Overwatch 2 во время предстоящего фестиваля BlizzConline. Об этом менеджер компании Джефф Каплан сообщил 17 декабря во время трансляции на YouTube-канале компании.

Разработчик сказал, что Overwatch 2 получит совершенно новый сюжетный режим, который расширит существующую сюжетную кампанию и истории старых персонажей. Кроме того, сиквел Overwatch получит множество новых функций многопользовательской игры.

При этом геймеры, играющие в текущую версию, могут ождидать, что эти функции появятся и в ней. Проведение BlizzConline запланировано на 19 и 20 февраля 2020 года.

Напомним, Blizzard впервые анонсировала кооперативный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Overwatch 2 1 ноября 2019 года, во время фестиваля BlizzCon 2019. Разработчики отметили, что у первой и второй части игры будет один клиент, при этом оригинальная Overwatch в итоге получит «движок» сиквела.

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