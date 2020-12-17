Рязань, , 11:53 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителя коронавируса установлен в Рязанской области 17 декабря — 136 человек, что на одного больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. От осложнений на фоне инфекции скончались ещё три пациента.

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В лечебных учреждениях находится 546 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в том числе семь детей. В тяжёлом состоянии 69 человек, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В целом в Рязанской области инфекция подтверждена у 16 тыс. 299 жителей. Завершили лечение выздоровлением 14 тыс. 786 человек, в том числе 133 — выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, скончались ещё три человека. Всего в летальной статистике 120 пациентов.