Москва, , 11:41 — REGNUM С 21 декабря в Москве начнётся вакцинация работников промышленности и средств массовой информации, сообщил 17 декабря мэр города Сергей Собянин во время осмотра одного из пунктов вакцинации.

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«С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — цитирует его слова РИА Новости.

Он напомнил, что для некоторых групп населения такая возможность есть уже сейчас.