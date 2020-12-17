Ашхабад, , 11:40 — REGNUM В Ашхабаде открыли главную новогоднюю ёлку страны — её высота составила 41 метр, сообщает информационное агентство «Туркмения сегодня».

Торжественная церемония состоялась на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем». По улицам Ашхабада проехал новогодний кортеж: кабриолет с Аяз бабой (Дедом Морозом) и его внучкой Гарпамык (Снегурочкой), а также двухэтажный автобус с детьми.

На площади у ёлки новогодних персонажей встречали 12 детей в костюмах животных, которые стали символами года по восточному календарю. После зажигания огней на ёлки дети получили подарки. В этот же день заработала новогодняя ярмарка.

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