Майкоп, , 11:38 — REGNUM Суд в Адыгее рассмотрел уголовное дело о гибели женщины, на которую упал остановочный павильон. Индивидуальный предприниматель, установивший данную конструкцию, получил условный срок, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, в результате ураганного ветра, который бушевал над Майкопом 17 июня 2020 года, на остановке общественного транспорта по улице Чкалова обрушился металлический павильон. Под ним оказалась 78-летняя пенсионерка, которая от полученных травм скончалась на месте. Телесные повреждения также получили 21-летняя девушка и малолетний ребенок.

Данный металлический павильон в июле 2016 года в рамках договора подряда установил житель Краснодара. Однако, как выяснило следствие, работы были выполнены с нарушением технологии монтажа — без устройства фундамента, путем сварного соединения закладных деталей. В день трагедии резкий порыв ветра сорвал конструкцию с крепления, и павильон опрокинулся на людей.

Майкопский городской суд признал бизнесмена виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.