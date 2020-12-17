Москва, , 11:36 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Москву первым городом мира, начавшим вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию», — сказал мэр 17 декабря во время осмотра одного из пунктов вакцинации. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Собянин напомнил, что в Москве уже имеется возможность сделать прививку работникам образования, здравоохранения, культуры, торговли и сферы услуг. С понедельника, 21 декабря, вакцинация станет доступной для работников промышленности и СМИ.