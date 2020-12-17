Красноярск, , 11:36 — REGNUM По состоянию на 17 декабря в Красноярском крае коронавирус выявлен у 41 919 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано 335 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Темп прироста за сутки составил 0,8%. Выздоровели 35 000 человек, в том числе 457 — за прошедшие сутки.

В Красноярском крае проведено 1 966 187 тестов на коронавирус (+13 133 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Красноярском крае было выявлено 333 случая заражения SARS-CoV-2.

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