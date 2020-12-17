Чебоксары, , 11:34 — REGNUM В Чувашии выявлено 128 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 17 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 14 697 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 128.

Всего в пандемию выздоровел 13 121 человек, доля выздоровевших составляет 89,3%. Из них за последние сутки победили коронавирус 98 человек. В настоящее время в Чувашии насчитывается 1185 активно больных COVID-19.

За сутки умерли от COVID-19 в республике шесть пациентов. Таким образом, в Чувашии с начала пандемии умер 391 пациент с коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения Чувашии, с марта 2020 года в 40 медицинских организациях социальные выплаты получили более 8,8 тыс. сотрудников. С ноября выплаты будут получать студенты медицинских вузов и колледжей, проходящие практику в больницах в период пандемии. Сегодня врачам помогают около 700 студентов.