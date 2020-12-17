Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 женщин в возрасте от 58 до 83 лет и 15 мужчин в возрасте от 44 до 88 лет. Все ковид-пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В Ростовской области за весь период пандемии скончались 1 тыс. 758 ковид-пацентов.

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