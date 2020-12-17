Карталы, Челябинская область, , 11:26 — REGNUM В Карталах Челябинской области водитель получил уже четвёртую судимость за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее 57-летний гражданин был трижды судим за такое преступление. Восемь месяцев гражданин провёл в колонии-поселении и освободился в июле 2018 года.

Четвёртый срок суд отмерил ему в десять месяцев. Отбывать их он будет в колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда.