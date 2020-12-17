Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 397 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, днём ранее, 16 декабря 2020 года, в регионе зарегистрировали 395 носителей вируса SARS-CoV-2. Теперь в области подтверждено 52 933 случая выявления коронавируса.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (222 человека), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

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