Волгоград, , 11:24 — REGNUM Ещё 275 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 17 декабря, что на два больше, чем сутками ранее. В стационарах находятся 6194 человека, выписаны за сутки 235 пациентов, пятеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата Александр Куликов © ИА REGNUM

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В инфекционных госпиталях проходят лечение 6128 взрослых и 66 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1222 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 31 тыс. 577 случаев заражения COVID-19, выздоровели 29 тыс. 967 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 388 человек.