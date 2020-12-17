Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 387 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 17 декабря. Накануне положительный результат теста на коронавирус получили 385 жителей Дона.

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Положительный результат теста получили жители 38 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (148), Зерноградском районе (15), Новочеркасске и Сальском районе (по 14), Таганроге (13).

Несколько снизился процент случаев заражения коронавирусом среди пожилых людей, выросла заболеваемость среди детей. Так, 22,7% новых заболевших COVID-19 — жители Ростовской области старше 66 лет, 7,8% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 46 тыс. 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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