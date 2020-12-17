Петрозаводск, , 11:26 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлен 351 новый случай коронавирусной инфекции, что на десять человек больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрирован еще один летальный исход от COVID-19. Об этом 17 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из нового числа инфицированных 318 человек заболели COVID-19, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 12 находятся в тяжелом и двое — в крайне тяжелом состоянии. Таким образом в настоящий момент в больницах республики находятся 746 пациентов с коронавирусом, шесть из них на ИВЛ.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 3573,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1863,4 случая, по Северо-Западу — 2786,9 случаев на 100 тыс. человек.

Как уже сказано, за сутки в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1956 года рождения. «Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в республике было выявлено 22 638 инфицированных, из них 14 831 выздоровели, в том числе 407 — за сутки. Умерли 133 человека.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 38 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3207 пациентов, 99 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1932 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — резюмировали в оперштабе.

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